YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı

08.10.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'teki Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan maçta milli takımın golünü 46. dakikada Polat Abay attı. Kuzey Makedonya'nın golünü 70. dakikada Besar Gudjufi kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, 11 Ekim Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyorKöylünün sütü, bu şehre dolar olarak giriyor
PARTNERİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmediİdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği olay oldu! Kimse beğenmedi
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladıA Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıkların başladı
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Yalova'da serebral palsili bireyler trafoyu renklendirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Eskişehir'de Iraklı genç kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Manisa'da kayınpederinin bıçakladığı damat öldü

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.