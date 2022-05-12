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19 Yaş Altı Sutopu Kadın Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek

12.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Sutopu Kadın Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek

İsrail'de 4-11 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak 19 Yaş Altı Kadın Sutopu Milli Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, Başakşehir Spor Kompleksi'nde 15 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek kampa 24 sporcunun katılacağı belirtildi.

Başantrenör Hakan Şahbaz yönetimindeki milli takım kamp kadrosunun şu şekilde olduğu kaydedildi:

Melike Hazal Sağlam (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Nur Aleyna Zincioğlu (Yeşilyurt), Melis Kangazi (Adalar Su Sporları), Yağmur Şimşek (İzmir Dalton Koleji), Ayça Duran, Zeynep Çil, İlgım Anı Aymelek, Defne Güçlü, Ayşegül Güngör, İlkim Ezel Demir (ODTÜ), Duru Danişmend, Duru Kaleağası, Derin Pehlivanoğlu, Elif Gürelli, Nehir Şenparlak, Doğa Kaleağası (Galatasaray), Dilara Rabia Yarayan (Adana Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Visha, Ceren Bulut, Hanzade Dabbağ, Deniz Adıgüzel, İrem Naz Karataş, Hamiyet Süzmeçelik (İzmir Büyükiehir Belediyespor), Asya Zorba (Keçiören Bağlum).

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