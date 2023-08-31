19 yaşındaki genç babasını bıçakladı

Olay, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Mustafa Ç., saatin geç olması nedeniyle eve gelmeyen 19 yaşındaki oğlu Umutcan Ç.’yi telefonla aradı. Telefonda babasıyla tartışan genç daha sonra eve geldi. Evde büyüyen tartışma sonrasında Umutcan Ç. evde bulunan ekmek bıçağıyla babasına saldırdı. Umutcan Ç., bıçakla babasını baldırından ve kulağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından Umutcan Ç. gözaltına alındı. Yaralı baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

“BABASI, UMUTCAN’I ISIRDI”

Umutcan Ç.’nin olay öncesinde yanında bulunan arkadaşı ise, “Kapının önünde kavga etmeye başladılar. Babası, Umutcan’ı ısırdı. Isırdıktan sonra bıçağı aldı evden. Bıçakladığı yeri görmedim ben” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

