YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 19 yıl sonra yurda dönen çini eserler restorasyona alınacak

19 yıl sonra yurda dönen çini eserler restorasyona alınacak

11.06.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan ve Hollanda'daki bir müzayede evinde satışa sunulan Adana Ulu Cami çinileri ile Konya kökenli çini pano, restorasyon çalışmalarının ardından Etnografya Müzesi'nde sergilenecek - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir: - "Hollanda'daki müzayede evi yetkilileri yasa dışı durumu bilmediklerini kabul ederek eserleri Lahey Büyükelçiliğine teslim etti. 9 Haziran'da Türkiye'ye ulaşan eserler muhafaza altında. Bu, Hollanda'dan sağlanan ilk eser iadesi" - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz: - "Yasa dışı yollarla yurt dışına giden ve iadesini sağladığımız her eser için çok seviniyoruz ama biraz da buruk bir sevinç oluyor, asıl mesele bunların ülkemizden hiç gitmemesi"

1/

Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan ve 19 yıl sonra yurda dönen Adana Ulu Cami çinileri ile Konya kökenli çini pano, restorasyonun ardından sergilenecek.

Hollanda'daki bir müzayede evinde satışa sunulan ve Türkiye kökenli olduğu belirlenerek Ankara Etnografya Müzesine 9 Haziran'da teslim edilen çiniler, gelecek hafta Ankara Bölge Restorasyon Laboratuvarında restorasyona alınacak.

Adana Ulu Cami çinileri için temizlik çalışmaları yapılacak, Konya kökenli olduğu değerlendirilen Anadolu Selçuklu dönemine ait çininin ise birleştirilerek pano haline getirilmesi işlemleri yapılacak.

Çini eserler, yaklaşık bir ay sonra Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenecek.

- Müzayedede satışa sunuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Burcu Özdemir, AA muhabirine, Hollanda'daki bir müzayede evince 4 Haziran 2020'de düzenlenen "Islamic Art Auction" ve 20 Ekim 2020'deki "Islamic and Asian Art" adlı müzayedelerde satışa sunulan çinilerin ait olduğu topraklara dönmesi sürecini anlattı.

Burcu Özdemir, Hollanda'da bir müzayede evinin satış kataloğundaki çinilerin, ön incelemenin ardından Anadolu kökenli olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Özdemir, daha sonra detaylı teknik çalışma kapsamında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün Çinili Köşk'te çalışan uzmanları tarafından incelenen eserlerin, Adana Ulu Cami çinileri olduğunun raporlarla kesinlik kazandığını ifade etti.

Konya kökenli olduğunu düşünülen Anadolu Selçuklu çinilerinin ise Konya Müzesi uzmanlarınca incelendiğini belirten Özdemir, bu eserlerin benzerlerinin Konya'da şu anda Şükran Mahallesi'nde sürdürülen kurtarma kazılarında ortaya çıktığını söyledi.

Elde edilen bilgi ve belgelerin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Hollanda makamlarına iletildiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Hollanda makamları hemen irtibata geçip sulh ortamında bir müzakere süreci başlatmamıza vesile oldu ve müzayede evi sahibiyle irtibata geçildi. Müzakere aşamasında, Interpol Çalıntı Sanat Eserleri Veri Tabanı'nda bulduğumuz birebir örtüşen kayıtlar, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün arşiv bilgileriyle derlediğimiz bilgiler ışığında çinilerin yasa dışı olarak elde edilerek yurt dışına çıkarıldığı kesinlik kazandı."

Müzayede evi yetkililerinin bu yasa dışı durumu bilmediklerini kabul ederek eserleri ilk olarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne teslim ettiklerini anlatan Özdemir, "9 Haziran'da Türkiye'ye ulaşan eserler, Etnografya Müzesi'nde muhafaza altında. Bu, Hollanda'dan sağlanan ilk eser iadesi." dedi.

Özdemir, Hollanda ile şu anda farklı eser gruplarından oluşan 3 dosyanın takibinin yapıldığını söyledi.

- "Yaklaşık bir aylık detaylı çalışmanın ardından sergilenecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ise eserlerin restorasyon çalışmalarına gelecek hafta başlanacağını bildirdi. Boz, yaklaşık bir aylık detaylı çalışmanın ardından çinilerin sergileneceğini söyledi.

Boz, kültür varlıklarının bir ülkenin geçmişi, prestiji ve geleceği olduğu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yasa dışı yollarla yurt dışına giden ve iadesini sağladığımız her eser için çok seviniyoruz. Ama bu sevinç biraz da buruk bir sevinç oluyor. Asıl mesele bunların ülkemizden hiç gitmemesi. Türkiye'de bulunan tarihi bir caminin çinisinin Hollanda, İngiltere ya da Amerika'da işinin olmadığını düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı:Kızı PKK tarafından kaçırılan Maide Töremiş Aktaş, Almanya'da sürdürdüğü evlat nöbetini anlattı:
Anahtar Kelimeler:
Konya

Ankara Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Bahar Eczanesi
Cankaya
Bizim Ziya Eczanesi
Cankaya
Eroğlu Eczanesi
Cankaya
Meşrutiyet Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Sulak Eczanesi
Cankaya
Yeni Şimşek Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj oluşumunu hızlandırılmış çekimle kaydeden Gülcan Bircan farkındalık yarattı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.