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190 deve Torbalı’da arenaya indi

İZMİR HABERLERİ  | 03.02.2020 12:55 | Son Güncelleme

4 yıldır Torbalı’da özlemi duyulan Deve Güreşleri Festivali’nin 12.’si, dün Özbey Arena’da Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen pehlivan develerin katılımıyla gerçekleşti.Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen ve 60 değişik yerde yapılan deve güreşlerinin “bölgenin en büyük organizasyonu” olarak ünlenen Torbalı Deve Güreşleri Festivali; Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 devenin katılımıyla gerçekleşti.

4 yıldır Torbalı’da özlemi duyulan Deve Güreşleri Festivali’nin 12.’si, dün Özbey Arena’da Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen pehlivan develerin katılımıyla gerçekleşti.
Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde bir gelenek haline gelen ve 60 değişik yerde yapılan deve güreşlerinin “bölgenin en büyük organizasyonu” olarak ünlenen Torbalı Deve Güreşleri Festivali; Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 devenin katılımıyla gerçekleşti. 190 pehlivan devesi 4 yıl aradan sonra Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde kıran kırana mücadele etti. Yaklaşık 30 bin güreşseverin takip ettiği festivalde, binlerce vatandaş hem güreş özlemini giderdi hem de sıcak havanın tadını çıkardı.
4 yıl aradan sonra gerçekleşti
Torbalı’da ilk olarak yine Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından düzenlenen ’Deve Güreşi Festivali’ 4 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. İlçe ve bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel ögelerin yaşatıldığı festival organizasyon olarak tam not aldı. Bölgenin yanı sıra Antalya ve Çanakkale gibi şehirlerden pehlivan develerin boy gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu. 190 devenin katıldığı, farklı kupalar için güreşlerin gerçekleştiği festivale 30 bin kişi katıldı. Özbey Mahallesinde bulunan Arena’da gerçekleşen festivalin komite başkanlığını tecrübesiyle bilinen Mehmet Kurt üstlendi. Festivale Torbalı Belediyesi vatandaşı ücretsiz taşıdı. Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan vatandaşlar, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı.
"Devecilik Torbalı’da ayrı anlam ifade ediyor"
Festivalde yoğun ilgi ile karşılaşan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. 4 yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültürümüzde olan benzer etkinlikleri, gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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