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1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

20.02.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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