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"1915 Çanakkale Köprüsü"nde geçiş yolunun yarısından fazlası hazır

02.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 bin kişinin görev aldığı çalışmalarda 87 tabliyeden 55'inin monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun yüzde 63'ü tamamlandı - Gece ve gündüz çift vardiya devam eden montaj işleminin ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 55'inin montajı tamamlandı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.

Ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki 55 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 32 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yüzde 63'ünün yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol belirginleşmeye başladı.

Gece ve gündüz çift vardiya yapılan montaj işlemi süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işletiliyor.

- Köprünün iki ayak aralığı 2023 metre

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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