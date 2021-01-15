1915 Çanakkale Köprüsü'nde "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nde iki bölümden oluşan "kedi yolu" çalışmaları tamamlandı.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sürüyor.

Her iki yakayı birbirine bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolunun yapımı tamamlandı. Bir çalışma platformu olan yol, görevli işçiler için üzerinde çalışma fırsatı sunduğundan önem taşıyor.

Kedi yolunun tamamlanmasıyla köprünün, Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmalarına başlanacak.

Şantiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kedi yolunun tamamlanmasıyla, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve tabliye montajlarına başlanacak.

- İlk halatlar eylülde çekildi

Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan kedi yolu kılavuz halatlarının çekimi ise geçen eylül ayında yapıldı.