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Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor

Bir döneme damga vuran Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı Kenan karakteriyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü oyuncu, hayatını kendi çiftliğinde sürdürürken organik tarımla da ilgileniyor. Burak Hakkı siparişlere yetişemiyor.

Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor
Öznur Yaslı İkier

‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi projelerle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Burak Hakkı şöhretinin zirvesindeyken İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde bir çiftlik kuran ünlü oyuncu burada organik sebze, meyve ve ceviz üreticiliği ile ilgileniyor.

Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor 1

35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran ünlü isim yaklaşık 300 bin dolarlık arsa üzerine bir de villa inşa ettirdi.

Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor 2

Yaşamını gözlerden uzak sürdüren Burak Hakkı şimdilerde hasat yapmaya başladı. Bahçesinde yetiştirilen Chandler cinsi cevizleri toplayan ünlü isim siparişlere yetişemiyor.

Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor 3

Burak Hakkı'nın 2026 yılındaki ilk ceviz hasadına yoğun ilgi gösterildi. Henüz hasadın ilk haftasında gelen siparişler, bahçedeki çalışma temposunu daha da artırdı.

Burak Hakkı tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Çuval çuval topluyor, siparişlere yetişemiyor 4

'HER ŞEYİ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'

Burak Hakkı daha önce çiftlik hayatı hakkında şu açıklamayı yapmıştı; "Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz, benim için motivasyon kaynağı oluyor. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum.

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Burak Hakkı
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