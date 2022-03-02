1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri yola çıktı

Dünyanın en büyük orta açıklığı unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürü gemiyle Bursa'dan gönderildi.

1915 Çanakkale Köprüsü projesinin kalıcı çelik imalatlarını bitiren Çimtaş firması, projenin son kalıcı çelik imalatı olan kule üstü top mermisi figürlerinin imalatı ve şantiyeye sevki işini de üstlendi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapıların imalatına geçen ekim ayında başlandı.

İmalatları ve deneme çatımları Çimtaş Çelik'te tamamlanan bu yapılar, bugün Gemlik Limanı'ndan GMK-1 gemisi ile Çanakkale'ye sevk edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin üzerinde yer alacak top mermisi figürlerini taşıyan geminin yarın sabah 09.00 civarı Çanakkale'ye ulaşacağı öğrenildi.

