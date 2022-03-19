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1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

19.03.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla feribot seferleri azaltıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, dün açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 1 hafta ücretsiz olması dolayısıyla boğaz hattındaki seferlerde düzenleme yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferlerinin 1 hafta süreyle azaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1915 Çanakkale Köprüsü geçişlerinin 1 hafta ücretsiz olması sebebiyle 19 Mart cumartesi günü itibarıyla 26 Mart'a kadar Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki hatlarında sefer tarifesinde değişiklik söz konusudur. Belirtilen hatlarda yoğunluk durumunda tarifeye ek olarak seferler gerçekleştirilecektir. Mesai saatleri gözetilerek yaya geçişlerinin fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde sık sefer gerçekleştirilirken nispeten yaya yoğunluğunun az olduğu gündüz seferleri ise azaltıldı. Lapseki-Gelibolu hattında ise yine aynı hassasiyetle yaya yoğunluğunun olduğu sabah ve akşam saatlerinde saat başı, yaya yoğunluğunun olmadığı gündüz saatlerinde de 2 saatte bir sefer yapılacaktır."

Geçici tarifeye şirketin www.gdu.com.tr adresinden ulaşılabilecek.

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