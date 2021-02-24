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1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yollarında çalışmalar hızla sürdürülüyor

24.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Otoyol projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde devam eden toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları drone ile görüntülendi

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor.

Deniz üstü çalışmalar, iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılıyor.

Anadolu yakasında Lapseki ilçesi sınırları içindeki menfez, viyadük ve köprü inşaatları yaklaşık 300 metre yükseklikten Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

- Tabliye çalışmalarında yüzde 93, blok imalatlarında yüzde 54 fiziki gerçekleşme

Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı.

4 köprü, 17 üst geçit, 4 alt geçit, 3 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 5 ücret toplama istasyonu, 2 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ile otoyol projesinde bir betonarme viyadükte ise çalışmalara devam ediliyor.

Köprüdeki itme sürme yöntemi ile yapım çalışmalarında 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün güney tabliyesinin 651 metrelik bölümü ile kuzey tabliyesinin 615 metrelik bölümünün işlemi tamamlanarak yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağlandı. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında da panellerin yapımı bitirildi.

Blok imalatlarında da yüzde 54 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Fabrikada imalat ve montajları sona eren 15 mega blok, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Çimtaş tesislerinden Gelibolu Kuru Havuz Bölgesi'ndeki tabliye stok sahasına sevk edildi.

- Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.

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