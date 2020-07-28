1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Derneği’nden gençlere tiyatro daveti

Kayseri’de faaliyet gösteren 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi tiyatrocu Arife Güler Kaftancı, gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak istediklerini belirterek, tiyatrolarını izleyenlere keyifli anlar yaşatmak istediklerini söyledi.

Genç neslin Çanakkale konusundaki bilgilerinin düzeyini yükseltmek için faaliyetler yaptıklarını söyleyen, 1915 Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, “Biz derneğimizi 2016 yılında kurduk. Burada amacımız derneğimizde Çanakkale Savaşı’nı anlatmak ve genç nesillerimize kazandırmak. Çanakkale ile ilgili gezi, müzeler, tiyatrolar gibi faaliyetleri bütün Türkiye genelinde yaymak ve Çanakkale Kahramanlarına yakışır bir şekilde hizmet etmek istiyoruz. Biz burada 4 yıl zarfında güzel bir dernek binası oluşturduk. Derneğimizi gönüllü imkanlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Burada Çanakkale ile ilgili sembolleri sergilediğimiz bir müzemiz var. Bunun yanında Çanakkale Şehitlik gezilerimiz, okullarda tiyatrolarımız, tarih hocalarımızın desteği konferanslarımız ve en önemlisi de yeni tiyatro çalışmalarına başladık. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün katkıları ile Çanakkale’yi ne kadar tanıyoruz diye lise dengi öğrencilerimize bir anket yaptık. Bu ankette 10 tane basit soru sorduk ve bin 288 öğrencimizle yaptık. Verdikleri cevap da yüzde 50’nin altında kalıyor. Biz de dernek olarak bu bilgilerin düzeyini daha da yükseltmeye çalışacağız” dedi.

Dernek üyelerinden 40 yıldır Tiyatro Oyunculuğu yapan Arife Güler Kaftancı ise, “Burada olmamın nedeni, gençlerimizi mili ve manevi değerleri etrafında toparlamak, onlara atalarının bize bu toprakları nasıl bıraktıklarını, Çanakkale Ruhunu anlatabilmek. Tiyatromuzun misyonu, tarihi değerlerimize sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillerimize aktarmak. Tiyatronun doğasında olan kolektif çalışma ile gençlere kardeşliği, dürüstlüğü öğretmek. Tiyatroyu ve sanatı sevdirmek ve milletimize bir anda olsa güzel vakit geçirtebilmek. Vizyonumuz da sürdürülebilir bir tiyatro topluluğu olarak Türkiye’nin her ilinde sahne alabilmek. Gençlere de tavsiyem, tarihine ve değerlerine sahip çıkmaları. Bunun için de Çanakkale 1915 Şehitler Derneğimize gelerek, faaliyetlerimize katılmaları ve 1918 ruhunu burada hep beraber hissetmeleridir” ifadelerini kullandı.



