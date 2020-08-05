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1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

ÇORUM HABERLERİ  | 05.08.2020 17:44 | Son Güncelleme

Çorum İmam Hatip Lisesi 1976 yılı mezunları, 44 yıl aradan sonra Osmancık’ta buluştu.Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1969 yılında aynı sınıfta okumaya başlayan ve 1976 yılında 7/A sınıfından mezun olan sınıf arkadaşları 44 yıl aradan sonra 5.

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu

Çorum İmam Hatip Lisesi 1976 yılı mezunları, 44 yıl aradan sonra Osmancık’ta buluştu.
Çorum İmam Hatip Lisesi’nde 1969 yılında aynı sınıfta okumaya başlayan ve 1976 yılında 7/A sınıfından mezun olan sınıf arkadaşları 44 yıl aradan sonra 5. buluşmalarını Osmancık’ta gerçekleştirdi.
Osmancıklı mezunlardan Mustafa Dibek’in ev sahipliğinde gerçekleşen mezunlar buluşması Öğretmenevinde gerçekleşen sohbet ile başlarken burada anılar yad edildi, sohbetler edildi. Gün içerisinde ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezeceklerini de belirten Mustafa Dibek, buluşmaya Türkiye’nin farklı illerinden sınıf arkadaşlarının geldiğini onlarla tekrardan bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Dibek; “İlk kez 1969 yılında Çorum İmam Hatip Lisesi’nde aynı sınıfta eğitim görerek tanıştığımız arkadaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 1976 yılında mezun olduktan sonra 5. buluşmamamızı Osmancık’ta gerçekleştirdik. Buluşmaya katılacak olan arkadaşlarımızın bir kısmı yolda onlarda geldikten sonra, belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Akabinde ilçemizin tarihi mekanlarını, Kızılırmak sahil boyunu gezeceğiz. ”dedi.

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