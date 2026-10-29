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Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

A Milli Takım’da banko oynayan bazı futbolcuların Sergen Yalçın’ın telefonlarına cevap vermediğini iddia edildi.

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!
Emre Şen

A Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın’ın ilk günlerinde şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, milli takımda düzenli forma giyen birkaç oyuncunun Yalçın’ın telefonlarını açmadığını öne sürdü. Hamzaoğlu’na göre iletişim krizinin sebebi, Yalçın’ın yorumculuk döneminde bu oyuncular için kullandığı sert ifadeler.

MİLLİ TAKIM’DA TELEFON KRİZİ İDDİASI

Milli Takım da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın ın telefonlarını açmıyor! 1

Hamzaoğlu, kendi YouTube kanalındaki canlı yayında olaya tanık olduğunu söyledi. Sergen Yalçın ve ekibinin milli takımda düzenli forma giyen 2-3 oyuncuya ulaşmak istediğini ancak bu isimlerin telefonlara cevap vermediğini aktardı.

“A Milli Takım’da banko oynayan birkaç oyuncu, Sergen Yalçın’ın telefonunu açmıyor. Sebebi ise Sergen Yalçın’ın yorumculuk döneminde bu oyuncular için kullandığı sert ifadeler.”

“BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE”

Milli Takım da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın ın telefonlarını açmıyor! 2

Hamzaoğlu’nun aktardığına göre oyunculardan biri yaşananlarla ilgili olarak Yalçın’a yönelik sert bir tepki gösterdi. Futbolcunun, Yalçın’ın milli takımın teknik direktörü olmasına rağmen kendisini yok saydığını söylediği belirtildi.

“Ben, hoca olsa da o kişinin telefonuna bakmam, benim için yok hükmünde.”

“BANA EKRANDA SALLAYAN ADAM TEKNİK DİREKTÖRÜM OLAMAZ”

Milli Takım da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın ın telefonlarını açmıyor! 3

Hamzaoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre oyuncular, Yalçın’ın televizyon programlarında yaptığı eleştirileri unutmuş değil. Habere göre bir futbolcu, ekranda kendisini sert biçimde eleştiren birinin teknik direktörü olamayacağını söyledi.

“Milli Takım hocası olsa ne olur, bana ekranda bu şekilde sallayan bir adam benim teknik direktörüm olamaz.”

“BİRÇOK OYUNCU KAZAN KALDIRMIŞ”

Milli Takım da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın ın telefonlarını açmıyor! 4

Hamzaoğlu, birçok milli futbolcunun Yalçın’a kırgın olduğunu, bu nedenle telefonlara bakmadıklarını iddia etti. Habere göre oyuncular, milli takıma gidip antrenmanlara çıkacaklarını ancak teknik direktörle ilişkilerinin mesafeli olacağını belirtiyor.

“Birçok milli oyuncu şu an Sergen Yalçın’a kazan kaldırmış durumda ve telefonlara bakmıyorlar. ‘Milli Takım’a giderim, antrenmana çıkarım, yüzüne bakmam’ diyor.”

YORUMCULUK DÖNEMİNDEKİ ELEŞTİRİLER YENİDEN GÜNDEMDE

Milli Takım da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın ın telefonlarını açmıyor! 5

Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından, yorumculuk döneminde milli takımın yıldızları hakkında yaptığı eleştiriler yeniden gündeme gelmişti. Yalçın’ın Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy gibi isimlere yönelik değerlendirmeleri sosyal medyada yeniden paylaşılmıştı. İddiada adı geçen oyuncuların kimler olduğu ise açıklanmadı.

AÇIKLAMA YOK, İLK SINAV BELÇİKA

İddialarla ilgili henüz futbolculardan ya da Sergen Yalçın’dan bir açıklama gelmedi. Dört yıllık sözleşme imzalayan Yalçın’ın ilk sınavı, 12 Kasım’da İzmir’de Belçika karşısında olacak. A Milli Takım, Uluslar Ligi’ndeki son maçında 15 Kasım’da Fransa deplasmanına çıkacak.

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Sergen Yalçın Türkiye milli takım Spor Haberleri son dakika spor haberleri
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