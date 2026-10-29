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Jennifer Lawrence çıplak sahneler çekilirken izinsiz çalışanları fark edince...

Jennifer Lawrence, çekimlerde çıplak sahnelerini izleyen yetkisiz ekip üyelerini görünce dayanamadı. Oyuncu bu durum nedeniyle film yöneticileriyle yüzleştiğini anlattı.

Jennifer Lawrence çıplak sahneler çekilirken izinsiz çalışanları fark edince...

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, çıplak sahnelerinin çekimi sırasında kendisini çıplak görmesine izin verilmeyen ekip üyelerinin sette bulunduğunu öğrenince film yöneticilerine tepki gösterdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, Hollywood'daki güçlü konumunu kullanarak bu duruma karşı çıkma sorumluluğu hissettiğini de sözlerine ekledi.

Jennifer Lawrence çıplak sahneler çekilirken izinsiz çalışanları fark edince... 1

Lawrence, daha genç ve sektörde daha az güce sahip bir oyuncunun, "zor biri" olarak damgalanmamak ve kariyerini tehlikeye atmamak için bu duruma katlanmak zorunda hissedebileceğine dikkat çekti.

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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI SIZDIRILMIŞTI

2014 yılında özel çıplak fotoğraflarının çalınarak internete sızdırıldığı büyük bir siber saldırının mağduru olan oyuncu, Hollywood'daki güçlü konumu nedeniyle bu mahremiyet ihlaline karşı çıkma sorumluluğu hissettiğini belirtti.

Jennifer Lawrence çıplak sahneler çekilirken izinsiz çalışanları fark edince... 2

Call Her Daddy podcast'ine konuk olan Lawrence, "Sektörde nasıl bir konumda olduğumun farkında olduğum için artık daha fazla sesimi çıkarıyorum. Çıplaklık içeren bir sahneyi çektiğim sırada, orada bulunması onaylanmamış ekip üyelerinin sette olduğu bir durum yaşandı" dedi.

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Jennifer Lawrence
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