YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği '1v1' League of Legends (LoL) turnuvası Red Bull Solo Q'da büyük finale gelindi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Solo Q'da 8 finalist 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek büyük finalde yarışacak. 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi'nin Ustası unvanı için mücadele edeceği final heyecanı saat 17.00'da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali zorlu bir yarışmaya sahne olacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek.

Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu şunlar:

"Ulvi "KheanJaii" Hakan Terzi, Emir "ChillViolin" İçöz, Ozan "Jackie Walnuts" Asal, Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba, Berkay "Kazing" Özyurt, Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir, Ekrem "Retyx" Şeref, Berke "Hadounken" Aytar."

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye'nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları'nda da şampiyon belli oluyor.

24 Ekim'de Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad "fabFabulous" Karakaya, Berke "Thaldrin" Demir, Koray "Naru" Bıçak ve Kaan "Elwind" Atıcı oldu.

Türkiye'nin en iyi düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q Türkiye Finali www.twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak izlenebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Başkan Çavuşoğlu’ndan İl Milli Eğitim Müdürü Er’e forma
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu
Şişe Cam Fabrikası işçilerinden ’mobbing’ protestosu

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:54
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.