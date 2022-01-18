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2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor

18.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Abdülhamid'in yaptırdığı tarihi okul binasında restorasyon devam ediyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 1906 yılında 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan binanın restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, binadaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Tarihi binanın aslına uygun olarak restore edildiğini belirten Bilgin, AA muhabirine bu tür binaların yeniden hizmete kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

En kısa sürede restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirten Bilgin, "Projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e, Kırklareli halkı adına şükranlarımı sunmak isterim." dedi.

- Tarihi okul binası

2. Abdülhamid'in 1904 yılında yapılması için talimat verdiği, çizimleri kurmay binbaşı Neşet Bey tarafından yapılan ve 1906 yılında Hamidiye Mektebi Kebiri İptidaiyesi olarak hizmete giren bina, kentin Yunan işgaline uğradığı dönemde sıkı yönetim komutanları tarafından kullanıldı.

Kurtuluş Savaşı ile düşman işgalinden kurtarılan tarihi yapı, Kocahıdır İlkokulu olarak günümüze kadar hizmet verdi.

Duvarları kagir, döşemeleri ve merdivenleri ahşap karkastan oluşan dikdörtgen yapılı bina, heybetli görünümüyle dikkati çekiyor.

İki kollu merdivenle çıkılan binanın girişinde dört taş sütun üzerinde balkon bulunuyor. Pencereleri basık kemerli söveden oluşan ve iki kanatlı ahşap oyma gösterişli bir kapısı bulunan binanın iç mekanındaki zemin ve tavan ahşaptan oluşuyor.

Tarihe tanıklık eden bina, salgın döneminde "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerine ev sahipliği yaparak salgınla mücadelede önemli bir rol üstlendi.

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