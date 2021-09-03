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2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası, Çankırı'da başladı

03.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası, Çankırı'da başladı

Çankırı'da 2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası düzenlenen törenle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 2. Ahmet İnceçubuk Judo Turnuvası’na Çankırı’da ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Ak, müsabakaların kazasız bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

16 ilden 450 sporcunun katıldığı turnuva, 5 Eylül Pazar günü sona erecek.

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