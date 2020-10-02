2 aracın arasında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı

Erdek-Bandırma karayolunda trafik akışının tek şeritten sağlandığı bölgede, 2 otomobilin ortasında kalan motosiklet sürücüsü yaşanan kaza sonrası ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bandırma-Erdek karayolu güzergahı Eti Maden Asit Fabrikası önünde meydana geldi. Yaklaşık 1 aydan fazla bir süredir Bandırma’dan BAGFAŞ Fabrikası’na kadar tek şeride ayrılmış yolda 2 otomobil ve 1 motosiklet Eti Maden Asit Fabrikası önünde karşı karşıya geldi. Bandırma’dan Erdek istikametine gitmekte olan 67 EA 927 plakalı özel otomobil ile Erdek’ten Bandırma istikametine giden 10 NR 206 plaka sayılı özel otomobilin arasında kalan 10 ACG 586 plaka sayılı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi savrulan 2 otomobil hurdaya dönerken, otomobillerin arasında kalan motosiklet ise yoldan çıkıp taş duvar hafriyatının içine düştü. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen yaralı motosiklet sürücüsünü Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

