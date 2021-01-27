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2 asırlık tarihi Ermeni Kilisesi restorasyon bekliyor

27.01.2021 08:44 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan yaklaşık 2 asırlık Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştuğu, sütun ile duvarların alt kısımlarında oluşan sıva dökülmeleri nedeni ile restorasyon bekliyor.Tomarza çarşı merkezindeki Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi, 1837 yılında, yöresel geleneğe uygun olarak, düzgün kesme taş bloklar kullanılıp, yığma teknikle inşa edildi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan yaklaşık 2 asırlık Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştuğu, sütun ile duvarların alt kısımlarında oluşan sıva dökülmeleri nedeni ile restorasyon bekliyor.
Tomarza çarşı merkezindeki Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi, 1837 yılında, yöresel geleneğe uygun olarak, düzgün kesme taş bloklar kullanılıp, yığma teknikle inşa edildi. Bir dönem, 1915 yılından sonra, depo ve sinema salonu olarak kullanılan kilise, aradan geçen zamanda ise bakımsızlığa terk edildi. Çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluşan kilisenin sütun ve duvarlarının alt kısımlarında ise sıva dökülmeleri meydana geldi. Bakımsızlıktan çatı kısmı otlar ve yabani ağaçlar ile kaplanan kilisenin saçak silmelerinde de aşınma, kırılma ve çatlak oluştu.
Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün girişimi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile kilise için restorasyon ve dönüşüm projesi hazırlanması amacıyla kilise için plan, rölöve ve yapısal sorunları içeren öneri raporu hazırlandı. Yıkılma tehlikesi bulunan tarihi kiliseyle ilgili restorasyon çalışmasının ise henüz yapılmadı.
Kilisenin tarihi ve mimari yapısıyla önemli kültür mirası olduğunu belirten vatandaşlar, "Bir dönem depo olarak kullanılan daha sonra da halka açılarak, sinema haline getirilen kilise, şimdi kaderine terk edilmiş durumda. Kitabesi kaybolan kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılması, en büyük arzumuz. Şu an dönemi yansıtan freskler, duvarlarda izini koruyor. Güvercin yuvası haline dönen kilise, bakımsızlık ve ilgisizlikten her an yıkılma tehlikesi yaşıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. Tomarza’da bulunan bu kilise, yerli ve yabancı tarih severlerin görmesi gereken yerlerden birisi. Umarız kilise yok olmadan restore edilir" diye konuştular.
Tomarza Kaymakamlığının ise, bahsi geçen kilisenin restorasyonuna yönelik çalışmaların başlatılması için Kayseri İl Kültür Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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