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2 askerin şehit edilmesiyle ilgili Kilis'te DEAŞ şüphelisi yakalandı

06.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 askerin şehit edilmesiyle ilgili Kilis'te DEAŞ şüphelisi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki askerin şehit edilmesi eyleminde yer aldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, iki askerin şehit edilmesi olayında eyleme katıldığı iddia edilen İ.İ'nin adresini belirledi.

Öncüpınar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüphelinin Kilis'te Yavuzlu köyü sınır hattında, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Eylül 2015'te er Yusuf Eylem'in şehit edilmesi ve er Sefer Taş'ın ise örgüt tarafından alıkonulup El Bab'ta şehit edilmesi olayına karıştığı belirtildi.

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