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2. Ata’yı Anma Spor Yarışmaları başlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ’2.

2. Ata’yı Anma Spor Yarışmaları başlıyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ’2. Ata’yı Anma Spor Yarışmaları’ düzenlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ’Ata’yı Anma Spor Yarışmaları’nın ikincisini düzenlenecek. Bu kapsamda okullar arası kros yarışı, bisiklet yarışı ve tenis turnuvası yapılacak. Ortaokul düzeyindeki çocukların katılabileceği kros yarışları ve 5 kategoride düzenlenecek bisiklet yarışları, 14 Kasım Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Kros Parkurunda koşulacak. Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde yapılacak tenis turnuvasının başvurular ise devam ediyor. 10 kategoride yapılacak turnuvaya katılmak isteyen vatandaşlar ’0552 305 09 34’ numaralı telefonu arayabilecek. Turnuvanın son başvuru tarihi ise 16 Kasım Pazartesi günü.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sporu çok sevdiğini ve sporcuya değer verdiğini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk’ü vefatının 82’nci yıl dönümünde Yenişehir’de kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile anmaya devam ettiklerini söyledi.

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