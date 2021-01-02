YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 2 aylık iken yaralı bulunan Lady, 5 yıl sonra yuvaya döndü

2 aylık iken yaralı bulunan Lady, 5 yıl sonra yuvaya döndü

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.01.2021 15:20 | Son Güncelleme

Denizli’de 5 yıl önce otoyol üzerinde yaralı bulunan ve tedavi edilen 2 aylık köpek, yaklaşık 4 yıl sahiplenerek bakıldı.

Denizli’de 5 yıl önce otoyol üzerinde yaralı bulunan ve tedavi edilen 2 aylık köpek, yaklaşık 4 yıl sahiplenerek bakıldı. Lady ismindeki engelli köpek 5 yılın sonunda tekrar yuvasına döndü.
5 yıl önce İzmir otoyolunda acı içerisinde vatandaşlar tarafından bulunan 2 aylık yavru köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine getirildi. Burada yapılan tetkiklerin sonucunda sol ön kolunun kangren olduğu anlaşılarak ameliyata alındı. Ameliyatta kolu alınan yavru köpek, yaklaşık 1 yıllık rehabilitasyon çalışmasının arından bir aile tarafından sahiplenildi. 4 yıl boyunca aile tarafından sahiplenilen ve Lady ismi verilen köpek, tekrar yuvaya çağrıldı. 5 yıl önce ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekim Hasan Kılıç, her gün Lady ile ilgileniyor. Lady’nin tekrar yuvaya dönmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kılınç, “5 yıl önce İzmir otobanında vatandaş tarafından bulunup Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine getirilen Lady, yaklaşık 2 aylık bir köpekti. Ön sol konu kangrenleşmişti. Yaptığımız tespitler sonucunda ameliyata aldık ve ön sol kolunu almak zorunda kaldık. Ön sol kolu aldıktan sonra 2 aylık bir rehabilitasyon çalışmamız oldu. Çalışmayı yaptıktan sonra duyarlı vatandaşlarımız tarafından Lady sahiplenildi. 4 yıl boyunca evde bakıldı ve Lady’i sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde engelli padokunda görmek istedik. Şuanda Lady’nin çok güzel bir hayatı var ve şuan 5 yaşında. Bizim gözlemimiz, kontrolümüz altında ve hayatına devam ediyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 2 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:13
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Denizli Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Cumartesi

Büke Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
Dinç Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Neva Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.