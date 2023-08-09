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  4. 2 belediye başkanı Gökçe konserini iptal etti! ''İlçemize giremez''

2 belediye başkanı Gökçe konserini iptal etti! ''İlçemize giremez''

09.08.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçe'nin iki belediye başkanı tarafından iki gün içerisinde iki konseri iptal edildi. LGBTİ+'ye destek verdiği paylaşımları sebebiyle önce Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, daha sonra da Hayrabolu Belediye Başkanı Dr. Osman İnan, Gökçe'nin konserini iptal ettiklerini açıkladı.

Gökçe, iki gün içinde iki ayrı ilçede konsere çıkmak için hazırlık yapıyordu. Ancak beklemediği bir şekilde ilçenin belediye başkanları konserleri iptal etti.

Gökçe; önce Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Termal Turizm Festivali kapsamında sahne alacaktı. Ancak ünlü şarkıcının LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle konseri ilçenin belediye başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi.

Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada "Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine! 11 Ağustos 2023'te planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBTİ+ desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz. Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞIM

Gökçe, Sandıklı'dan bir gün sonra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 31'inci Ayçiçeği Festivali'nde 12 Ağustos'ta sahne alacaktı. Ancak ilçenin belediye başkanı Dr. Osman İnan da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl gibi LGBTİ+'ye destek verdiği gerekçesiyle Gökçe'nin konserinin iptal edildiğini açıkladı.

gökçe paylaşım

Gökçe'nin 2021'deki paylaşımı bu şekildeydi.

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