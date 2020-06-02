"2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, salgın dolayısıyla iki ayı aşkın süredir kapalı olan Pelitözü Gölpark’ta bu süre zarfınca 2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştuğunu söyledi.

Başkan Şahin, kentte 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark’ın piknik alanlarında mangal yapmak hariç, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Uzun bir süredir peyzaj ve yeni düzenleme çalışmaları devam eden Gölpark’ta birçok alanda çalışmalarımızı tamamladıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Giriş ve çıkışlar için gerekli düzenleme ve çalışmaların da yapıldığı Pelitözü Gölpark’ta vatandaşlarımız sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak, vakit geçirebilecek. Normalleşme sürecinin başladığı bu süre zarfında ekiplerimiz Pelitözü Gölpark’ta kontrollü sosyal hayat dönem kurallarına uygun olarak piknik masalarını yeniden yerleştiriyor. Vatandaşlarımızdan belirtilen kurallara uyarak, bu süreci de en iyi şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz."