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2 bin 500 yıldır şifa dağıtan beyaz cennet misafirlerini bekliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Korona virüs sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Zolan, beyaz cennetteki termal otellerin birçoğunun “Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi” aldığına dikkat çekti.

Korona virüs sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Zolan, beyaz cennetteki termal otellerin birçoğunun “Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi” aldığına dikkat çekti. Başkan Zolan, “Türkiye’nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. Pamukkale 2 bin 500 yıldır şifa dağıtıyor" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüs sürecinin ardından Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) ile birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Herkesi travertenleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukale’ye davet eden Başkan Zolan, yeni normalleşme döneminde de terminal, meydan, yeşil alanlar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dezenfeksiyon olmak üzere tüm hijyen önlemleri almaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, Şifalı sularıyla ünlü Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki termal otellerin birçoğunun “Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi” aldıklarını belirtti.

Vaka sayılarında düşüş
Denizli’de de tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışarak salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Zolan, alınan tedbirler ve vatandaşların kurallara uyması ile birlikte kentte vaka sayılarında yaşanan azlığa dikkat çekti.

“Pamukkale 2 bin 500 yıldır şifa dağıtıyor”
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin “En Temiz” ve “En Sağlıklı” kenti ödüllerini aldığını hatırlatan Başkan Zolan, “Türkiye’nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. 2 bin 500 yıl önce insanlara şifa olan termal sularımız bugün de yurt içinden ve dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte gerek biz, gerekse tüm turizm tesislerimiz el ele vererek Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayıp tüm önlemleri aldık” dedi.

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