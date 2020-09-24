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2 bin 850 metre rakımda çalışma

MALATYA HABERLERİ  | 24.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 219 nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı irtibat, erişim ve ulaşım yolundaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

2 bin 850 metre rakımda çalışma

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 219 nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı irtibat, erişim ve ulaşım yolundaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 2 bin 850 metre rakımda çalışma yapıldığı belirtildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi özellikle kış aylarında ulaşım noktasında büyük sorunların yaşandığı Hekimhan İlçesi Yama Dağı Radar üssü yolunda önlem ve tedbirlerini şimdiden almaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Daire Başkanlığı ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, Hekimhan Yama Dağı Radar üssü yolunun güzergâh boyunca 17 kilometrelik kısmında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarının yanında trafik işaret ve levhalamaları gibi çalışmalarında yapıldığı bildirildi.

2 bin 850 metre rakımda çalışma
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zor hava şartlarında radar üstündeki personelin erişim, ulaşım ve hizmet alımı için yolun açık tutulması gerekiyor. 3 metre yüksekliğindeki omega direklerinin montajı ile sorunu bertaraf ediyoruz. Ekiplerimiz iki haftadır bölgede çalışmalarını sürdürmekteler. Bölge topoğrafya olarak 2 bin 850 metre rakımda olduğundan erken yağış, karlanma, ısı düşmesinden dolayı mevsimsel şartların önünde giderek hazırlıkları tamamlıyoruz” dedi.

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