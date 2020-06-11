2 bin yataklı yurt, yeni eğitim yılına yetiştirilecek

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde yapımı süren 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdu, yeni eğitim yılına yetiştirilecek

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, müdürlüğün mühendis ve mimarları ile birlikte İnönü Üniversitesi yerleşkesinin içinde bulunan 2 bin yataklı yurt inşaatını inceledi.

Kayhan, yurt inşaatını incelemesinde inşaat müteahhit firma yetkililerinden bilgiler aldı. İnşaatın ilerleyişinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayhan, “İnönü Üniversitesi yerleşkesinin içinde bulunan 2 bin yataklı yurdumuz beş yıldızlı otel konforunda olup standarttı olukça yüksektir. İçerisinde sosyal tesis, spor tesisleri, sinema salonu, gençlik ofisleri, atölyeler, kitap kafeler gibi birçok donanımda olan yurdumuz öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını giderecektir. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde hazır duruma gelip, Malatya’mıza uzun süre öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

