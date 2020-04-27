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2 buçuk milyon tasarruf ettirecek tesis hizmete girdi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadelede öncü çalışmalara imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, aynı zamanda diğer belediyecilik hizmetlerini de geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor.Son olarak, yol çalışmalarında çıkan hafriyatın yeniden değerlendirilmesini sağlayacak olan konkasör tesisi hizmete girdi.

Korona virüs salgını ile mücadelede öncü çalışmalara imza atan Süleymanpaşa Belediyesi, aynı zamanda diğer belediyecilik hizmetlerini de geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor.
Son olarak, yol çalışmalarında çıkan hafriyatın yeniden değerlendirilmesini sağlayacak olan konkasör tesisi hizmete girdi. Yol çalışmaları sırasında sökülen malzemelerin kırımını gerçekleştirerek yeniden değerlendirilmesine olanak tanıyan konkasör tesisi, hafriyat atıklarını minimuma indirecek ve yol yapım maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Tesis sayesinde yılda 2 buçuk milyon TL civarında tasarruf edilmesi sağlanacak.
“Şehrimize hayırlı olsun”
Hizmete girerek yol çalışmalarından kullanılmaya başlanan konkasör tesisi ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizde yol yapım çalışmaları sırasında sökülen taşları yeniden değerlendirmek üzere kırımını gerçekleştireceğimiz konkasör tesisimizi devreye soktuk. Süleymanpaşa’mızda geçen yıl yaptığımız gibi bundan sonra da sökülen taşlar hafriyat atığı değil, yeniden değerlendirilebilir malzemeye dönüşecek. Belediyemize kazandırdığımız taş kırım tesisi sayesinde 2,5 milyon TL tasarruf etmiş olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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