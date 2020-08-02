YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. 2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

2 farklı noktadaki orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

UŞAK HABERLERİ  | 02.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Uşak’ta 2 farklı alanda meydana gelen orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü.

Uşak’ta 2 farklı alanda meydana gelen orman yangınında 20 hektar alan zarar gördü. 6 yangın söndürme helikopteri 30 arazöz ile canla başla mücadele eden ekipler, yaklaşık 7 saatin ardından Halıyazı mevkiindeki alevleri güçlükle kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Banaz ilçesinde 2 farklı noktada meydana gelen orman yangınına ekipler yaklaşık 7 saattir yoğun çaba ile mücadele etti. 6 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve onlarca itfaiye ve su tankeri ile mücadele edilen yangında Halıyazı mevkiindeki ormanlık alan kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı. Kuşdemir Köyü Kent Orman’ında ise ekiplerin yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Meydana gelen yangında 20 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi yaklaşık 7 saat alevlerle mücadele eden ekipler dumandan etkilenmelerine rağmen alevleri kontrol altına almak için canı pahasına mücadele etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
PARTNEREda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsinizEda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

İş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti

İş adamı Enver Öztürk hayatını kaybetti

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Sivas'ta dorse kapağı açılan tırdaki etler yol kenarına döküldü

Uşak Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:58
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:20
Yatsı
21:50

Uşak Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Avgan Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Uşak’ta ticari otomobil, devrilen tıra çarptı; 1 yaralı

Uşak’ta ticari otomobil, devrilen tıra çarptı; 1 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hazim Sesli CHP ve kalesini zorluyor

Hazim Sesli CHP ve kalesini zorluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.