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2 günde 30 araca hız sınırından 9 bin 240 TL ceza

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı plajlar bölgesinde 2 gün boyunca yaptığı radar uygulamasında hız sınırını ihlal eden 30 araca toplamda 9 bin 240 TL idari para cezası uyguladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz yıllarda sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı plajlar bölgesinde 2 gün boyunca yaptığı radar uygulamasında hız sınırını ihlal eden 30 araca toplamda 9 bin 240 TL idari para cezası uyguladı.
Kdz. Ereğli ilçe Emniyet Müdürlüğü Tarik Tescil Büro Amirliği’ne bağlı radar aracı ile 30 Haziran günü Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı plajlar bölgesinde yapılan kontrolde 3 tır, 1 kamyonet ve 3 otomobil olmak üzere 7 araca toplamda 3 bin 256 TL para cezası uyguladı. Polis ekipleri bugün yaptıkları denetimlerde ise 9 adet kamyonet, 5 adet otomobil, 8 adet çekici ve 1 minibüs olmak üzere 23 araca toplamda 5 bin 984 TL idari para cezası kesti.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aynı bölgede sürücüleri cezalara maruz kalmamaları için hız yapmamaları konusunda uyararak, denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

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