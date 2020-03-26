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2 günde 70 ihtiyaç sahibine hizmet verdi

SAMSUN HABERLERİ  | 26.03.2020 21:23 | Son Güncelleme

Samsun Alaçam Kaymakamlığı tarafından 13 bölgeden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Hattı" iki günde yaklaşık olarak 70 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verdi.Korona virüsü salgınının yayılmaması için büyük bir mücadele örneği sergileyen Alaçam Kaymakamlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamayan yalnız yaşayan vatandaşların "Vefa Sosyal Destek Hattı" 13 bölgeden oluşan bölge koordinatörleri tarafından yönlendirmeleri yapılarak ihtiyaçları evlerine teslim ediyorBüyüklerin evde kalmalarının sağlıkları için çok olduğunu ifade eden Kaymakam Fikret Zaman, "Vefa Sosyal Destek Hattı, korona virüs salgınının birinci öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Samsun Alaçam Kaymakamlığı tarafından 13 bölgeden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Hattı" iki günde yaklaşık olarak 70 ihtiyaç sahibi vatandaşa hizmet verdi.
Korona virüsü salgınının yayılmaması için büyük bir mücadele örneği sergileyen Alaçam Kaymakamlığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle dışarıya çıkamayan yalnız yaşayan vatandaşların "Vefa Sosyal Destek Hattı" 13 bölgeden oluşan bölge koordinatörleri tarafından yönlendirmeleri yapılarak ihtiyaçları evlerine teslim ediyor
Büyüklerin evde kalmalarının sağlıkları için çok olduğunu ifade eden Kaymakam Fikret Zaman, "Vefa Sosyal Destek Hattı, korona virüs salgınının birinci öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Risk grubundaki vatandaşlar sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarıya çıkamayanlar ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında bütün tedbirlerini alarak 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve yalnız yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlıyoruz" dedi.
Alaçam Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Hattı Çözüm Merkezi’ni arayarak erzak siparişi veren vatandaşların siparişlerini bölge koordinatörleri alıp, alt birimlere verdiği liste ile alışverişi yaptıktan sonra kapıya kadar götürüp teslim ediyorlar. Ekipler, teslimat sırasında da vatandaşlara 14 kurala uymaları gerektiğini de hatırlatıyorlar.

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