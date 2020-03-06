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2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.03.2020 19:05 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi, dairesinde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut mahallesinde meydana gelen olayda, bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan Battal Y.’den (58) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi.

2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan bina görevlisi, dairesinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut mahallesinde meydana gelen olayda, bir apartmanda bina görevlisi olarak çalışan Battal Y.’den (58) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, Battal Y.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Battal. Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 gündür haber alınamayan bina görevlisi ölü bulundu

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Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nar Çiçeği Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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