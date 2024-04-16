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2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İHA İHA
16.04.2024 10:37
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Denizli’de iki katlı binanın çatı katında paniğe neden olan yangında maddi hasar oluştu.

2 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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