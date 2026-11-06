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TFF kararını verdi! Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TFF Hakim Kurulu'ndan Archie Brown kararı... Kurul, Fenerbahçe'nin Archie Brown’un aldığı cezaya yaptığı itirazı reddetti.

TFF kararını verdi! Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin, Archie Brown’un kavga eylemi nedeniyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı.

TFF kararını verdi! Fenerbahçe nin itirazını reddetti 1

Kurulun açıkladığı kararlar şu şekilde:

"-Teknik Adam Erol Bulut ile Gaziantep Futbol arasındaki uyuşmazlıklarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kararlarına karşı yapılan itirazlar incelendi. Kurul, davalı kulübün itirazını kabul ederek UÇK kararının kaldırılmasına ve davanın reddine oybirliğiyle karar verdi.

-Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 280.000,00 TL para cezası ile belirli bloklardaki seyircilerin e-bilet blokajı cezalarında isabetsizlik görülmeyerek başvurunun reddine ve kararların onanmasına hükmedildi.

-Fenerbahçe'nin çirkin tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırılık nedeniyle aldığı para cezaları ile Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi sebebiyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası onandı.

-Galatasaray'ın çirkin tezahürat, saha olayları, seremonide fazla refakatçi çocuk bulundurulması, ihraç edilen futbolcunun açıklama yapması ve skorbordda tescil edilmemiş logo kullanılması gerekçeleriyle verilen para cezalarına yaptığı itirazlar reddedildi; Doğu Tribünü 102 numaralı blok ibaresinin çıkarılması suretiyle maddi hata düzeltilerek kararlar onandı."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe tff
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