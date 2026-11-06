Demet Özdemir derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir, Adım Farah ve son olarak da Eşref Rüya dizisiyle ekranda boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir şimdilerde Cinlerin Düğünü sinema filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarını kısacık kestiren ünlü isim Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasına ortaya çıktı.

Geceye siyahlar içerisinde katılan Demet Özdemir derin göğüs dekolteli uzun elbisesiyle göz doldurdu. Ünlü ismim sütyensiz seçimine sosyal medyada yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'in cesur tercihi için sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'bu kadın başka güzel', 'her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.