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2. Kocaeli Film Festivali finalistleri açıklandı

06.10.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla 3-9 Kasım'da düzenlenecek 2. Kocaeli Film Festivali'nin "animasyon", "uzun metraj belgesel", "kısa film" ve "öğrenci filmleri" kategorilerinde finalistler ile kısa film dalında "en iyi kadın oyuncu" ve "en iyi erkek oyuncu" adayları belli oldu.

Kocaeli Ağaç Denizi Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "animasyon" kategorisinde finalistler arasında Berna Yıldız'ın "Zıplanacak Binbir Yer", Esin Gülsevil'in "Yeni Yıl Hediyesi", Mina Köksal'ın "Kara Vebal", Rumeysa Bora'nın "Magus Babanın Mavi Maymunu", Selçuk Ören’in "Labirent", Serhat Şen’in "Yabancı Hatıralar" yer aldı.

"Uzun metraj belgesel" kategorisinde ise Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan'ın "Dinamo Mesken", Fırat Özeler'in "Kavur", Emre Ahmet Seçmen"in "Yeşilin Tonu", Mert Erez'in "Iska", Neslihan Kültür'ün "Köşe Başı Beklerim", Nurdan Tekeoğlu ve Orhan Tekeoğlu'nun "Paramparça", Önder Esmer'in "Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri" ve Savaş Satış'ın "Karakusunlar" eserleri finalist olmaya hak kazandı.

"Kısa film" kategorisinde de finalist eserler arasında Ali Rıza Bayazıt'ın "Teamül", Alkım Özmen'in "Gece Babamızı Ararken", Beril Tan'ın "Farklı Bir Yas", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz", Halime Usta'nın "Soğuk, Uzak ve Kirli", Hatice Kübra Ergen'in "Merjem", Korhan Topcu’nun "Gözlerin", Fatih Destegüloğlu ve Ozan Talay’ın "Defineciler", Sezer Bildiren'in "Kirpi", Merve Gezen'in "Peripeteia" yer buldu.

"Öğrenci filmleri" kategorisinde ise Berk Ali Çekmez'in "Vuruyor Gol Oluyor", Beyza Yıldır'ın "Yetersiz", Can Baran'ın "Apartman Boşluğu", Duhan Kavakoğlu'nun "Şikar", Emre Arslan'ın "Bizim Plastik Dünyamızdaki Cehennemimiz", Ercem Metin'in "Şöhret", İnci Mısırlıoğlu'nun "Diyet Kola", Özgür Mercan'ın "Sen Kal Dünyada", Yasin Onurcan'ın "Prospektüs", Zeynep Sude Karabulut'un "Sonsuza Dek Birlikte" finalist olarak belirlendi.

Kısa film dalında "en iyi kadın oyuncu" adayı isimler Gözde Kocaoğlu, Güliz Gençoğlu, Ilgıt Uçum ve Olcay Yusufoğlu, "en iyi erkek oyuncu" adayları ise Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kaynak, Erol Babaoğlu ve Yücel Yüksel oldu.

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Kocaeli Kısa film

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

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