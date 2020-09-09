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2 köyün içme suyu tesisi onarımı tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilen 2 köyün içme suyu tesisi onarımı bitirildi.Bilecik İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince sağlıklı içme ve kullanma suyu tesisi onarımı bitirildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilen 2 köyün içme suyu tesisi onarımı bitirildi.
Bilecik İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliğince sağlıklı içme ve kullanma suyu tesisi onarımı bitirildi. Pazaryeri İlçesi Ahmetler Köyüne ait 1 adet içme su depo ve 1 adet terfi binası onarımı ile himaye çiti işi ikmal edilerek sıhhi içme suyu vatandaşın kullanımına sunuldu. İçme sularının sorunsuz ve daha sağlıklı ortamda vatandaşların kullanımına kavuşturulması için yapılan çalışmaların bir diğeri ise Bilecik merkeze bağlı Kınık Köyü’ne gerçekleştirildi. Kınık Köyü’ne ait içme suyu tesisi bakım onarım ve himaye çiti yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilerek, İl Özel İdaresince kontrollük iş ve işlemleri yapılmış ve çalışmalar tamamlandı.

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