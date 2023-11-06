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2 kuzen kapısına tüfekle dayandıkları kuzenleri vurdu

06.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da iki kişiyi vurduktan sonra kaçan şahısların peşine düşen jandarma ekipleri şüpheliyi ve suç ortağı kuzenini telefon ile ulaşıp ikna ederek, olayda kullandıkları tüfekle teslim olmalarını sağladı.

Olay, Kocatepe beldesi Kümeevler’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. (40) ve C.Ö. (54) isimli şahıslar evlerinde otururken aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.E. (31) ve K.E. (19) ikametlerine geldi. Kapıyı açan baba Ş.Ö., ile oğlu ve M.Ö., ile konuşmak istediğini söyleyen iki kuzen ile baba arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan M.Ö. ve C.Ö., dışarı çıktıklarında ise K.E., yanında bulunan tüfekle taraflara ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar M.Ö. ve C.Ö.’nün göğüs bölgesine isabet etti. Yaralanan şahıslar aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Telefonda ikna olan kuzenler olayda kullandıkları tüfekle teslim oldu
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler telefon ile ulaştıkları iki kuzeni uzun bir görüşme sonrası ikna etti. Jandarmanın konuşarak ikna ettiği K.E. ve K.E., isimli kuzenler olayda kullandıkları tüfekle teslim oldu.
Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavileri devam ederken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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