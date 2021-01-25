YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. 2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

25.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Babadağ ilçesinin Kelleci ve Bekirler mahallelerinde yeni içme suyu kaynağı projesi başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Babadağ ilçesinin Kelleci ve Bekirler mahallelerinde yeni içme suyu kaynağı projesi başlattı. Proje kapsamında bölgeye 3 adet yeni içme suyu kaynağı açılacak, toplamda 9 bin metre iletim hattı döşenecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna kavuşması için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Babadağ ilçesinin Kelleci ve Bekirler mahallelerinde kuraklığa bağlı olarak içme suyu kaynaklarının debisinde yaşanan azalmalara karşı yeni kaynaklar bulmak için çalışma başlattı. Sürekli ve yeterli içme suyu temini için gayretlerini sürdüren Büyükşehir DESKİ ekipleri Karaçam kaynağı, Uzunsuluk kaynağı ve Güneysu kaynaklarında yapılan çalışmalar sonucunda 3 yeni içme suyu kaynağı buldu. Karaçam su kaynağında drenaj çalışmasının tamamlandığı belirtilirken, buraya 3.000 metre iletim hattı döşendiği, proje kapsamında bölgeye toplamda 9 bin metre iletim hattı döşeneceği kaydedildi.
"Güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz"
Vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz sağlaması için çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, " Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyor, yeni içme suyu kaynakları buluyoruz. Allah’ım güç kuvvet verdikçe güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:06
Öğle
13:21
İkindi
16:03
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
İbrahim Sağlam Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nikfer Eczanesi
Merkezefendi
Emek Eczanesi
Pamukkale
Nurdan Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Baharın müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı

Baharın müjdecisi olan kuzular doğmaya başladı

2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

2 mahalleye 3 yeni içme suyu kaynağı

Pamukkale kış çiçekleriyle süsleniyor

Pamukkale kış çiçekleriyle süsleniyor

Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor

Yıllardır yıkılma ihtimaline karşı kullanılan köprü yıkılıyor

Denizli’de son aşılama rakamı 18 bin 353 kişi oldu

Denizli’de son aşılama rakamı 18 bin 353 kişi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdesini Denizli İl Kongresinden verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa müjdesini Denizli İl Kongresinden verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.