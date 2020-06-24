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  4. 2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde boyları 2 metreyi geçen yılanların dansı görüntülendi.İlçeye bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde boyları 2 metreyi geçen yılanların dansı, kanal açma çalışması yapan operatör tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde boyları 2 metreyi geçen yılanların dansı görüntülendi.
İlçeye bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde boyları 2 metreyi geçen yılanların dansı, kanal açma çalışması yapan operatör tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yılanların birbirileriyle muhtemelen çiftleştiğini söyleyen kepçe operatörü, "20 dakika boyunca yol kenarında kaldık. Bir süre sonra yılanlar bir birinden ayrılarak gözden kayboldu. Hiçbir şekilde zarar vermedik ve tekrar doğal ortamlarına döndüler" dedi.

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