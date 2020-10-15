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2 milyon kişiye aralıksız hizmet

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

2 milyon kişiye aralıksız hizmet

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili’yi ziyaret etti. Ziyarette Reşit Bilgili, 2 milyon kişiye kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmetini vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.
Gerçekleşen ziyarette TREDAŞ’ın Trakya’da ve Çerkezköy ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler edinen Vahap Akay, Reşit Bilgili’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette Reşit Bilgili, müşteri memnuniyetini ön plana alarak teknolojik altyapısını kuran TREDAŞ’ın, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli ve sürekli elektrik dağıtım hizmetini, vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise TERDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili’ye çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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