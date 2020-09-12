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2 milyon kişiye aralıksız kaliteli hizmet

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 12.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 3 ilde aklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ’ı ziyaret etti.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

2 milyon kişiye aralıksız kaliteli hizmet

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 3 ilde aklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ’ı ziyaret etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Genel Müdürü Reşit Bilgili’yi ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette TREDAŞ’ın Trakya’da ve Süleymanpaşa ilçesi genelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler edinen Yüksel, Reşit Bilgili’ye çalışmalarında başarılar diledi.
Müşteri memnuniyetini ön plana alarak teknolojik altyapısını kuran TREDAŞ, elektrik hizmeti sağladığı, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli ve sürekli vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2 milyon kişiye aralıksız kaliteli hizmet

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