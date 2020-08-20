YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Soytürk’e veda etti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Soytürk’e veda etti

KİLİS HABERLERİ  | 20.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

2.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Soytürk’e veda etti

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kilis Valisi Recep Soytürk’e veda ziyaretinde bulundu.
Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığı görevine atanan 2. Ordu Korgeneral Sinan Yayla, Vali Recep Soytürk’e veda ziyaretinde bulundu.
22 Ağustos 2019 yılından beri 2 Ordu Komutanlığı görevinde bulunan Korgeneral Sinan Yayla, tayinin Eğitim ve Doktrin Komutanlığına, EDOK Komutanlığına çıkması nedeniyle Vali Soytürk’e veda ziyaretinde bulundu. Basına kapası gerçekleştirilen veda ziyareti sonrası Korgeneral Sinan Yayla, Kilis’teki sınır birliklerini ziyaret ederek veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyanın diline düştü!Sosyal medyanın diline düştü!
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:46
Öğle
12:40
İkindi
16:23
Akşam
19:24
Yatsı
20:45

Kilis Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Sipahi Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.