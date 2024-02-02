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2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA İHA
02.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Ş. yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobil ile Zeynel A. A. yönetimindeki 42 UR 500 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 6 kişi yaralındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Zeynel A. A. hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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