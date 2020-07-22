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2 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, Çal ilçesi Kabalar Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ormanlık alandan yükselen duman ve alevleri görmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. ihbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ise bir yandan kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çabalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği ormanlık alanda 5 hektarın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise henüz tespit edilemedi.

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