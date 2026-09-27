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Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, yoğun yayın temposunun yanına yeni bir heyecan daha ekledi. Ünlü sunucu ticarete atıldı. Giyim sektörüne el atan Esra Erol yeni mağazasının kapılarını açtı.

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Esra Erol, kariyerine yeni bir alan daha ekledi. Yıllardır sunuculuk yapan Erol, bu kez ticarete atılarak kendi giyim mağazasını açtı. Ünlü sunucunun yeni iş girişimi, yakın çevresinden de büyük destek gördü.

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı 1

Esra Erol’un yeni mağazasının açılışının ardından yakın arkadaşı Bergüzar Korel de ünlü sunucuyu tebrik etti.

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı 2

Korel, arkadaşının yeni girişimi için şu ifadeleri kullandı: “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”

Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı 3

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Esra Erol
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