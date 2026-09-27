Esra Erol ticarete atıldı! Yeni sektörü şaşırttı

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Esra Erol, kariyerine yeni bir alan daha ekledi. Yıllardır sunuculuk yapan Erol, bu kez ticarete atılarak kendi giyim mağazasını açtı. Ünlü sunucunun yeni iş girişimi, yakın çevresinden de büyük destek gördü.

Esra Erol’un yeni mağazasının açılışının ardından yakın arkadaşı Bergüzar Korel de ünlü sunucuyu tebrik etti.

Korel, arkadaşının yeni girişimi için şu ifadeleri kullandı: “Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”