SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan'ı konuk edecek Almanya'da teknik direktör Jürgen Klopp, kalede değişikliğe gitme kararı aldı. Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, Yunanistan karşısında Almanya Milli Takımı'nın kalesini koruyacak.

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde
Burak Kavuncu
Alexander Nübel

Alexander Nübel

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlayan Almanya, ikinci maçında Yunanistan'ı ağırlayacak. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak Alman Milli Takımı'nda kaleci tercihi belli olurken, Beşiktaşlı Alexander Nübel'e forma şansı verileceği açıklandı.

KALEDE NÜBEL DÖNEMİ

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde 1

Yunanistan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, kalede değişiklik yapacağını duyurdu.

Alman teknik adam, Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'in Yunanistan karşısında ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak" ifadelerini kullandı.

KLOPP'TAN TER STEGEN'E DESTEK

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde 2

Klopp, ilk maçta kaleyi koruyan Marc-Andre ter Stegen'e yönelik eleştiriler hakkında da konuştu.

Deneyimli teknik adam, Ter Stegen'in aldığı eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu belirtirken, tecrübeli kalecinin performansından memnun olduğunu ifade etti.

Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda karşısında kalede Ter Stegen görev yapmıştı.

NÜBEL'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde 3

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımda şu ana kadar 13 karşılaşmada forma giydi.

29 yaşındaki file bekçisi bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken, 7 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Nübel'in Almanya Milli Takımı kariyerinde ise şu ana kadar 3 maç bulunuyor.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladıA Milli Takım’da İtalya maçı hazırlıkları başladı
Luca Toni'den Beşiktaşlı Vlahovic'e övgü! "Eşsiz bir oyuncu"Luca Toni'den Beşiktaşlı Vlahovic'e övgü! "Eşsiz bir oyuncu"
Anahtar Kelimeler:
Almanya Jürgen Klopp beşiktaş Alexander Nübel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Fatih Erbakan'dan adaylık açıklaması! Canlı yayında duyurdu

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

'Vanlı Kara Haydar'a yeni operasyon: İki araçtan servet çıktı!

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Tek celsede boşandılar! 'Parayı peşin alınca tamam' dedi

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.