Jürgen Klopp kararını verdi! Beşiktaşlı Nübel Almanya kalesinde

UEFA Uluslar Ligi'ne Hollanda beraberliğiyle başlayan Almanya, ikinci maçında Yunanistan'ı ağırlayacak. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak Alman Milli Takımı'nda kaleci tercihi belli olurken, Beşiktaşlı Alexander Nübel'e forma şansı verileceği açıklandı.

KALEDE NÜBEL DÖNEMİ

Yunanistan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jürgen Klopp, kalede değişiklik yapacağını duyurdu.

Alman teknik adam, Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'in Yunanistan karşısında ilk 11'de başlayacağını belirterek, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak" ifadelerini kullandı.

KLOPP'TAN TER STEGEN'E DESTEK

Klopp, ilk maçta kaleyi koruyan Marc-Andre ter Stegen'e yönelik eleştiriler hakkında da konuştu.

Deneyimli teknik adam, Ter Stegen'in aldığı eleştirileri şaşırtıcı bulduğunu belirtirken, tecrübeli kalecinin performansından memnun olduğunu ifade etti.

Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda karşısında kalede Ter Stegen görev yapmıştı.

NÜBEL'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımda şu ana kadar 13 karşılaşmada forma giydi.

29 yaşındaki file bekçisi bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken, 7 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi.

Nübel'in Almanya Milli Takımı kariyerinde ise şu ana kadar 3 maç bulunuyor.