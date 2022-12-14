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2 şüphelinin üstünde sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi

14.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 şüphelinin üstünde yapılan aramada sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi.

2 şüphelinin üstünde sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de şüphelenilen 2 şahsın üstünde arama yaptı. Yapılan aramada sikke ve 3 tarihi obje ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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